الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: يجب وضع ضمانات أمنية واضحة لمنع إعادة اعتقال المفرج عنهم

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ الجانب الإسرائيلي ليس له مصلحة الآن ليس له قدرة أخرى على الحصول على المحتجزين بغير طريق الهدنة، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك ضمانات أمنية واضحة لمنع إعادة اعتقال المفرج عنهم.

وأضاف “رشوان”، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الجانب الإسرائيلي جرّب كل الطرق وألقى على غزة ما يعادل 4 قنابل نووية، وأن يقتل عشرات الآلاف ويجرح الأضعاف ولم يفلح، وبالتالي فإن الجانب الإسرائيلي ليس له من طريقة لاستعادة مما فقد  شعبيًا داخليًا أو هيبته الخارجية  إلا بالمحتجزين.

ولفت رشوان، إلى أن هذه الهدنة معرضة للإختراق من قبل الجانب الإسرائيلي الذي يبحث عن نصرٍ يجري وراءه ويلهث منذ 49 يومًا ولم يستكهع أن يفعل شيئًا كبيرًا سوى قتل الإنسان والبشر وتجمير قطاع غزة، ويبحث داخليًا وخارجيًا عما يرد للحكومة الإسرائيلية بعض من كرامتها.

القاهرة الإخبارية الهدنة الجانب الإسرائيلي غزة

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