الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية لـ"إكسترا نيوز": مصر قدمت الكثير للشعب الفلسطينى

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العظيم

قال الدكتور محمد عبدالعظيم، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر قدمت الكثير للشعب الفلسطيني والقضية بشكل عام، سواء تيسير دخول المساعدات أو الوصول للهدنة بين الجانبين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن مصر لديها رؤية في موضوع تبادل الأسري، حيث يسهم ذلك في الضغط على إسرائيل.

وأشار عبدالعظيم، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الأزمة الفلسطينية وهو ذو موقف ورسائل واضحة، والتي تمثلت في عدم قبول تهجير الفلسطينيين لسيناء، وإدخال المساعدات.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر تحركت بشكل دبلوماسي منذ الأزمة الفلسطينية، الأمر الذي جعل مصر على خارطة الدبلوماسية العالمية وخاصة في المنطقة العربية.

الدكتور محمد عبد العظيم استاذ العلوم السياسية مصر إسرائيل اكسترا نيوز

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