"فخ رسالة تحديث البيانات".. اعترافات عصابة الاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين، عن استغلال المتهمين لجهل عدد من المواطنين بإجراءات التعامل مع البنوك وأقنعوهم بالاتصال بهم لإيهامهم أنهم موظفين من خدمة العملاء وقاموا بسحب أرقام البطاقات البنكية الخاصة بهم وسحب مبالغ مالية منها.

واعترف أحد المتهمين خلال التحقيقات: "كنت بوهم الضحايا ان البطاقات محتاجة تحديث والا هتتعطل وكنت باخد منهم أرقام البطاقات والرقم السري"

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى بمحافظة المنيا وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة)، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على النحو المشار إليه، بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، كما إعترف بإرتكابه عدد (8) وقائع أخرى بذات الأسلوب.