الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الرئاسة" تنشر فيديو جولة الرئيس السيسى التفقدية بمحافظة الجيزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة الجمهورية، جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية في الدولة، حيث قام الرئيس السيسي بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة وهو محور مواز لمحوري المريوطية وكمال عامر ويربط الطريق الدائري الجنوبي، تقاطع المريوطية، وصولًا إلى الطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مرورًا بأعلى شارع العروبة وترسا الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة.

وأثناء التفقد، توقف الرئيس السيسي وأجرى حديثا وديا مع أحد المواطنين، حرص خلاله على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته. 

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السيسي جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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