الأحد.. مؤتمر التحالف الوطني بالإسماعيلية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، منسق أمانة المحافظة، مؤتمرًا حاشدً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية 2024.

دعوة للمشاركة

ووجه أكرم الشافعي، منسق أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالاسماعيلية، الدعوة للمواطنين لحضور مؤتمر تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستحقاق الرئاسي، الأحد المقبل، بصالة مركز شباب الشيخ زايد في تمام السادسة والنصف مساءا.

ويعقد التحالف الوطني بأمانة الإسماعيلية عدة مؤتمرات جماهيرية في هذا السياق، بالمراكز والمدن، بحضور حاشد من المؤيدين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وخلال المؤتمر، أكد “الشافعي” على أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية المقرر انطلاقها لمدة ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

ونظمت أمانة الإسماعيلية، الاسبوع الماضي، مؤتمرًا جماهيريا، بحضور

عدد من الشخصيات السياسية والقيادات والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة، بمركز فايد، بالتنسيق مع النائب سامي سليم وأحمد سامي سليم أمين صندوق الغرفة التجارية وعضو التحالف.

تكثيف حملات التوعية بالمشاركة في الانتخابات

وعقد ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية والدينية؛ لمتابعة نشاطهم ودورهم التوعوي والتشبيك فيما بينهم لعقد لقاءات وندوات مكثفة؛ لحث المواطنين بمحافظة الإسماعيلية بكافة فئاتهم للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم.

أهمية المشاركة في الإنتخابات

وأوضح السكرتير المساعد، أن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات تُعَدُّ واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، يتطلب مشاركة الجميع؛ تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

الانتخاب أحد مظاهر المشاركة السياسية

وأكد"ماهر" أن الانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية كما تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقًا لطموحاته ورؤيته الخاصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمحافظة الإسماعيلية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتكليفات الخاصة بتكثيف التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر الاجتماع ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، كذلك ممثلي التضامن الاجتماعي، الزراعة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة والمجمع الإعلامي بالإسماعيلية.