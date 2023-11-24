دورى أبطال إفريقيا| رامى ربيعة: جاهزون لمواجهة ميدياما وإسعاد جماهير الأهلى

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء غد السبت على استاد السلام في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ربيعة، خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “عندما نخوض أي مباراة نبحث عن تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد أمام ميدياما”.

وشدد لاعب الأهلي على أنه لا يوجد ما يسمى الثقة الزائدة للاعبين قبل مواجهة فريق ميدياما، وأنهم سيتعاملون بكل جدية مع المباراة لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وميدياما الغاني، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وناقش الاجتماع التفاصيل الخاصة بموعد وصول الفريقين وبدء عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقما من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني بالكامل.