الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: إجلاء 70 جريحًا ومريضًا وطواقم طبية من مستشفى المعمدانى

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه جرى اليوم الجمعة، إجلاء 70 جريحًا ومريضًا وعددًا من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من مستشفى الأهلي المعمداني.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مركبات إسعاف الهلال الأحمر، برفقة منظمة الأمم المتحدة، انطلقت من أمام المستشفى باتجاه جنوب قطاع.

وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت في 17 أكتوبر الماضي، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب في قطاع غزة، بعد قصفها مستشفى في حي الزيتون بمدينة غزة بالصواريخ.

وفي سياق متصل، ‎اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

المعمداني الهلال الأحمر الفلسطيني المستشفى في حي الزيتون

مواد متعلقة

خبير: الاقتصاد المصري يشهد عملية بنائية غير مسبوقة خلال 10 سنوات

"لولو الفلسطينية".. حكاية طفلة تستغيث بمصر لإنقاذ بصرها

أمين عام اتحاد الصحفيين: 60 شهيدًا من الصحفيين حتى الآن فى غزة

في اليوم الـ47 للعدوان.. مستشفيات غزة تستغيث ما بين "الاستهداف والشلل التام"

"القاهرة الإخبارية": تحليق مكثف للمُسيّرات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع فوق طولكرم بالضفة

200 شخص من حاملى الجنسيات المزدوجة يصلون معبر رفح.. ودخول 10 سيارات إسعاف لغزة

دخول شاحنتى وقود جديدتين إلى غزة عبر معبر رفح.. وارتفاع الإجمالى لـ17 شاحنة

مدير مستشفى غزة الأوروبى: خروج المنظومة الصحية بغزة عن الخدمة أمر غير مسبوق

الأكثر قراءة

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

الرئيس السيسى يلتقى سائقًا أثناء جولته فى الجيزة: "عاوز أى حاجة؟" (فيديو)

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

أنقذوا لولو.. قصة فتاة فلسطينية ناشدت الرئيس السيسي (فيديوجراف)

"الرئاسة" تنشر فيديو جولة الرئيس السيسى التفقدية بمحافظة الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء