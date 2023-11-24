الهلال الأحمر الفلسطينى: إجلاء 70 جريحًا ومريضًا وطواقم طبية من مستشفى المعمدانى

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه جرى اليوم الجمعة، إجلاء 70 جريحًا ومريضًا وعددًا من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من مستشفى الأهلي المعمداني.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مركبات إسعاف الهلال الأحمر، برفقة منظمة الأمم المتحدة، انطلقت من أمام المستشفى باتجاه جنوب قطاع.

وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت في 17 أكتوبر الماضي، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب في قطاع غزة، بعد قصفها مستشفى في حي الزيتون بمدينة غزة بالصواريخ.

وفي سياق متصل، ‎اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.