الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يورجن كلوب: "صلاح تطور كثيرًا.. أتمنى أن يستمر معنا"

محمد صلاح
محمد صلاح

تغنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، بلاعبه محمد صلاح، موضحًا رغبته في أن يستمر مع الفريق لفترة أطول.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، غدًا السبت، في قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"بطبيعة الحال، يمكنه أن يتطور أكثر ونتوقع ذلك منه، وإلا فلماذا يكون أول من يدخل مقر التدريبات وآخر من يخرج منه إذا لم يكن يريد التطور".

وأضاف: "لكنه اكتسب خبرة على مر السنين لأنه يعرف الكثير عن اللعبة.. مختلف تمامًا عما كان عليه عندما وصل إلى هنا".

وتابع: "الآن هو مختلف تمامًا.. إنه جيد حقًا مع زملائه في الفريق.. كلهم يتطلعون إليه كمثال، إنه مميز جدًا.. لقد قلت ذلك مليون مرة.. أتمنى أن يستمر معنا لفترة طويلة".

وعن الشراكة بينه وبين داروين نونيز، قال: "لا يمكنك أن تصبح لاعبًا في ليفربول إذا لم تكن ذكيًا في كرة القدم، يبحثان عن بعضهما البعض.. جاء داروين إلى هنا بتوقعات كبيرة، وقد فهم “مو” الموقف على الأرجح بشكل أفضل وأراد مساعدته".

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل 2024-2025.

محمد صلاح واجه مانشستر سيتي في 19 مباراة بمختلف المسابقات، كانت جميعها بقميص ليفربول باستثناء مباراة مع تشيلسي، حقق خلالهم رفقة فريقه الانتصار في 7 مباريات، وخسر في 8، فيما ساد التعادل في 4 لقاءات.

إجمالًا، تمكن "مو" من تسجيل 11 هدفًا في شباك مانشستر سيتي، إضافة لصناعته 5 آخرين، في مختلف المسابقات.وتحصل على بطاقة حمراء، كما سجل 3 أهداف من ركلات جزاء.

ويُعد مانشستر سيتي ثاني أكثر الفرق التي سجل محمد صلاح في مرماها أهدافًا، بعد مانشستر يونايتد والذي يأتي في الصدارة، برصيد 12 هدفًا.

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