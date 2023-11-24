الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: ضبط 251 دراجة نارية مخالفة وإعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها

حملات أمنية
حملات أمنية

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 251 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها عن ضبط 4 سيارات مُبلغ بسرقتها.

كما تم ضبط (19895) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم  فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة على مستوى الجمهورية ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط 4 سيارات م بلغ بسرقتها مخالفة مرورية متنوعة

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