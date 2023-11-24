الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

“قصة ومعلومة”.. برنامج جديد لـ رانيا ناصر على dmc

رانيا ناصر
رانيا ناصر

أطلقت قناة DMC عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة برنامج “ديجيتال” جديد بعنوان “قصة ومعلومة” تقديم رانيا ناصر.

ويقدم برنامج " قصة ومعلومة" حلقات عن أغرب المخلوقات والقصص والحكايات الغريبة، ويسلط الضوء على أغرب المخلوقات التي عاشت على الأرض قبل الإنسان.

يذكر أن برنامج" قصة ومعلومة" قدمت حلقاته الفترة الماضية سالي طراد في موضوعات أخرى مختلفة، البرنامج من تصوير وإخراج علي سليم.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير القناة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تعتمد إطلاق مجموعة من برامج الديجيتال والمقرر الإعلان عنها تباعًا.

 

برامج ديجيتال  DMC

وأطلقت قناة dmc الفترة الماضية أكثر من برنامج ديجيتال ومنهم برنامج "أصله وفصله" وتقدمه شيريهان حسن كما أطلقت برنامج بعنوان "حكاية كتاب" تقديم خلود الرفاعي، وتدور فكرة البرنامج حول تقديم ملخص ثقافي معلوماتي عن أبرز الكتب التي لها تأثير في حياة الإنسان.

وأطلقت برنامج "قصة ومعلومة" من نوعية محتوى برامج الديجيتال، عبر صفحتها الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم سالي طراد.

 

تردد DMC علي نايل سات

  • معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.
  • معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.
  • الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.
  • تردد قناة دي ام سي: 11450.
  • القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

 

 

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تردد DMC علي نايل سات

  • معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.
  • معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.
  • الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.
  • تردد قناة دي ام سي: 11450.
  • القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.تردد DMC علي نايل سات
  • معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.
  • معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.
  • الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.
  • تردد قناة دي ام سي: 11450.
  • القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.
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