الشوط الأول.. سبورتنج يتقدم على غزل المحلة ولافيينا يتأخر بهدف أمام نجوم مصر

شهد الشوط الأول للمباريات التي تقام اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر صمود أندية القسمين الثاني "ب" والثالث أمام أندية دوري المحترفين، حيث انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وسبورتنج كاسل التي يديرها الحكم محمد محمود عبدالله بتقدم سبورتنج كاسل بهدف سجله أحمد فوزي شعبان في الدقيقة 12.

نجوم مصر يتقدم على لافيينا

وانتهى الشوط الأول من مباراة لافيينا ونجوم مصر بملعب الأسيوطي بتقدم نجوم مصر بهدف سجله إيمانويل.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بترول أسيوط ومركز شباب مغاغة بتقدم بترول أسيوط بهدف.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بروكسي والإسكندرية للبترول التي يديرها الحكم أحمد عبدالرازق بالتعادل 1-1 وتقدم الإسكندرية للبترول، ثم تعادل أدهم أحمد لبروكسي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة انتهى الشوط الأول من مباراة مكادي وأسوان بتقدم مكادي بهدف سجله محمد شريف.

وانتهى الشوط الأول لمباراة الاتصالات وإسكو التي يديرها الحكم عبدالرحمن حافظ بالتعادل السلبي.

طنطا يتعادل مع سمنود

وانتهى الشوط الأول من مباراة طنطا وسمنود بالتعادل 2-2 وتقدم سمنود بهدف سجله أحمد عابدين، وتعادل طنطا عن طريق محمد شيكا ثم سجل نادر النويهي الهدف الثاني لسمنود وتعادل أحمد السيد الهدف لطنطا.

انتهى الشوط الأول لمباراة الجمهورية شبين مركز شباب بسيون التي يديرها الحكم محمد طارق عبدالرحيم بالتعادل السلبي.

وفي ملعب حمدينو عبدالجليل انتهى الشوط الأول لمباراة دكرنس وبني عبيد التي يديرها الحكم إبراهيم شاهين بتقدم بني عبيد بهدف سجله أحمد يوسف.

وانتهى الشوط الأول لمباراة حرس الحدود ودلفي التي يديرها الحكم حسن محمود بتقدم دلفي بهدف سجله لالا فوزي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أبوقير للأسمدة الحمام التي يديرها الحكم محمد طارق بالتعادل دون أهداف وأهدر سعيد أحمد لاعب أبوقير للأسمدة ركلة جزاء.

وفي ملعب السلمانية انتهى الشوط الأول لمباراة النجوم والمرج التي يديرها الحكم محمد عبدالوهاب بالتعادل بدون أهداف.