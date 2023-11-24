الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": دخول 7 شاحنات وقود إلى غزة منذ صباح اليوم

شاحنات الوقود عند
شاحنات الوقود عند معبر رفح

قال هشام عبدالتواب، موفد إكسترا نيوز، إن شاحنات الوقود وصلت إلى قطاع غزة، وفي طريقها للخروج من المعبر بعد تفريغ حمولتها، وتوجد بالداخل مستودعات لمنظمات أممية لتوزيع الوقود أو استخدامه داخل القطاع.

وأضاف عبدالتواب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن معبر رفح شهد دخول 7 شاحنات وقود منذ صباح اليوم، وهذا المعدل يزيد عن وتيرة الأيام الماضية، لافتًا إلى أن هناك استعدادات لعقد مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا خلال الساعات المقبلة.

دخول 89 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

وأوضح موفد "إكسترا نيوز"، أننا شهدنا دخول 89 شاحنة مساعدات لقطاع غزة، وهناك عدد كبير من الشاحنات المصطفة أمام المعبر تمهيدًا لدخولها، حيث تزداد وتيرة حجم المساعدات عن الأيام السابقة.

غزة قطاع غزة شاحنات الوقود تجهيزات لمؤتمر صحفي مؤتمر صحفي موفد اكسترا نيوز هشام عبد التواب

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