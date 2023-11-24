أسباب تمسك لجنة "تخطيط الأهلي" بالتعاقد مع مهاجم إنبي في الشتاء

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على ضم أحمد أمين أوفا، مهاجم الفريق الأول بنادي إنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليكون مع أنتوني موديست ومحمود عبد المنعم كهربا، بعد عرض الأمر على محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف على الفريق الأول، بالتنسيق مع السويسري، مارسيل كولر المدير الفني.

وكشف مصدر بالأهلي أن لجنة التخطيط ترغب فى دعم الفريق بلاعب جديد خاصة مع تمسك كولر ببقاء المهاجم الفرنسى موديست ورفض رحيله وتمسكه به إلى أبعد مدى.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن اللجنة أكدت للمدير الفني أن المهاجم المحلى هو الأنسب فى تلك المرحلة خاصة مع صعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبى والتخلى عن أي لاعب فى القائمة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي استفسرت من وكيل “أوفا” عن رغبة اللاعب، والذى وافق فعليا، وتم تكليف خالد عبد القادر، عضو مجلس إدارة شركة الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، بملف أوفا والتواصل مع مسئولى إنبى.

كولريضع اللمسات الأخيرة على تشكيل وخطة ميدياما الغاني

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي لمعسكر مغلق مساء اليوم الجمعة عقب المران المسائي على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء غدا السبت.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق للمباراة والتي تشهد استمرار غياب المغربي رضا سليم والتونسي علي معلول وطاهر محمد طاهر للإصابة بينما قد تشهد القائمة عودة عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق بعد تماثلهم للشفاء ومحمود كهربا لقيادة الهجوم بعد غيابه عن المباريات المحلية لتنفيذ عقوبة إيقافه محلياً لمدة 6 مباريات من قبل لجنة الانضباط.

وظهر من خلال تدريبات الفريق الأحمر، أن كولر استقر بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وكريم الدبيس، وفي وسط الملعب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسى تاو وحسين الشحات وفي الهجوم محمود كهربا.