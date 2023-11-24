الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شبكة الاستيلاء على بيانات كروت الدفع الإلكتروني للمواطنين في الصف

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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 نصابين تمكن من الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى مركز الصف

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض  عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.. فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة  وماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ثلاثة عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى) بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وعثر بحوزتهم على (عدد 12هاتف محمول - عدد 6 شرائح هواتف محمولة مُفعل عليها محافظ مالية إلكترونية - مشغولات ذهبية جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى) وبفحص الهواتف المحمولة فنيًا تبين إحتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابهم عدد (5) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاستيلاء على أموال عملاء البنوك بطاقات الدفع الالكتروني جرائم الأموال العامة ثلاثة عناصر إجرامية مركز الصف

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