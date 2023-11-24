جهود دبلوماسية مكثفة.. سوناك يشيد بمصر وقطر بعد التوصل لهدنة مؤقتة فى غزة

أشاد رشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بالجهود الدبلوماسية المكثفة التى قامت بها مصر وقطر للتوصل إلى الهدنة المؤقتة في غزة وتأمين وقف القتال في غزة.

وقال سوناك، عبر حسابه الرسمي على منصة "x": "إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء المحنة الرهيبة للرهائن الذين تحتجزهم حماس وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة".

وأضاف سوناك: "أود أن أشكر قطر ومصر وغيرهما على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلتنا إلى هنا. لن نتوقف حتى يتم إعادة جميع الرهائن بأمان".