الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جهود دبلوماسية مكثفة.. سوناك يشيد بمصر وقطر بعد التوصل لهدنة مؤقتة فى غزة

سوناك والرئيس عبدالفتاح
سوناك والرئيس عبدالفتاح السيسي

أشاد رشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بالجهود الدبلوماسية المكثفة التى قامت بها مصر وقطر للتوصل إلى الهدنة المؤقتة في غزة وتأمين وقف القتال في غزة.

وقال سوناك، عبر حسابه الرسمي على منصة "x": "إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء المحنة الرهيبة للرهائن الذين تحتجزهم حماس وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة".

وأضاف سوناك: "أود أن أشكر قطر ومصر وغيرهما على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلتنا إلى هنا. لن نتوقف حتى يتم إعادة جميع الرهائن بأمان".

الأكثر قراءة

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

الشرطة الفرنسية تقبض على لاعب نيس لدعمه فلسطين

صافى الاستثمارات الأجنبية فى مصر يتجاوز 10 مليارات دولار

دبلوماسى سابق يكشف دلالات زيارة رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر

"الشيطان شاطر وإحنا سمعنا كلامه".. ساقطتان تكشفان تفاصيل استدراج الزبائن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء