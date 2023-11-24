"صحة سوهاج": إنشاء ملف عائلي لكل أسرة ضمن تطوير وحدات الرعاية الأولية

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن البدء في حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية، لفتح ملف طبي عائلي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة.

البدء في حصر جميع الأسر المستهدفة بجميع وحدات التطوير

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم انه تم البدء في حصر جميع الأسر المستهدفة بجميع وحدات التطوير.

ونوه وكيل وزارة الصحة، إلى أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية بالإضافة الى رعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة فضلا عن التطعيمات الروتينية الى جانب خدمات معملية وخدمات التصوير الطبي المتقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج

كما تقدم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج فضلا عن خدمات كبار السن للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم وكذلك خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعية.

تفقد سير العمل بمستشفى الرمد

وتفقد اليوم الدكتور احمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، سير العمل بمستشفى الرمد، وذلك ضمن متابعة تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة والاطمئنان على حصول المواطنين على الخدمة الطبية بالمنشآت والمراكز ووحدات القطاع الصحي،

و كان في استقباله الدكتور وليد العرشي مدير مستشفى الرمد، وتم تفقد سير العمل بالعيادات المختلفة لأمراض العيون وعيادات الأسنان وكذلك تفقد عيادة قياس النظر والصيدلية والعمليات الصغرى والكبرى والمبنى الإداري.



واطمئن وكيل الوزارة على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية لمتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى بصوره دائمة.

كما وجه وكيل وزارة الصحة، بإعداد خطة للنهوض بمستوى الأداء الطبي داخل المستشفى وتكثيف العمل وزياده أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة بها كما شدد على الإلتزام المستمر بتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى.