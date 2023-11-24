الأمن يحبط ترويج 210 "طرب حشيش" في مطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة القسم، وبحوزتهما 210 طرب لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والدراجة النارية المشار إليها فى النقل والترويج لنشاطهما الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،470،000 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.