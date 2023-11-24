تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية بمحيط سجن عوفر تزامنًا مع نقل الأسرى الفلسطينيين

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، ولاء السلامين، إن السلطات الإسرائيلية نقلت 39 أسيرًا إلى سجن عوفر من ضمنهم 24 أسيرة، و15 أسيرًا تمهيدًا للإفراج عنهم.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن هناك العديد من الآليات الإسرائيلية تحركت صوب البوابة الرئيسية لمعتقل عوفر تزامنًا مع نقل الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين الحين والآخر تغير بعض أسماء الأسرى المفرج عنهم، لذلك لا يتحدث الجانب الفلسطيني عن أسماء بعينها لمراعاة شعور أهالي الأسرى الذين ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن ذويهم.