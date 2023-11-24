غلق أكثر من 30 مخبزًا فى حملات مكبرة خلال شهر بالمنوفية

أعلن عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، عن استمرار الحملات التفتيشية على المخابز في كل القرى والمدن لضمان وصول رغيف خبز مطابق للمواصفات للمواطنين، وذلك في إطار حرص التموين على تحسين جودة رغيف الخبز.

وشنَّت مديرية التموين بالمنوفية حملات تموينية مكثفة، على المخابز علي مستوي محافظة المنوفية، تقوم بها مكاتب التموين، حيث تم غلق عدد كبير خلال الشهر الجاري، بعد ضبط مخالفات خاصة التي تتعلق بالتلاعب في أوزان الخبز في القرى والمراكز والمدن.

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن صدور قرار غلق أكثر من 30 مخبزًا على مستوى جميع المراكز والمدن في المحافظة خلال الشهر الجاري، في إطار الحملات المكبرة وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية.

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إلى أن الحملات التفتيشية على المخابز خلال شهر نوفمبر أسفرت عن تحرير مئات المحاضر للمخالفين للتعليمات الدورية وعدم الإهتمام بالنظافة العامة أو التلاعب في أوزان الخبز أو تهريب الدقيق المدعم.