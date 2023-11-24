أبناء القوصية يحتفلون بالأيقونة العجائبية برئاسة الأنبا مرقس وليم

ترأس الانبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك صلوات السهرة الروحية التى نظمها أبناء أنشطة كاتدرائية قلب يسوع بالقوصية بإشراف راهبات المحبة، احتفالًا بعيد الايقونة العجائبية، وذلك بدير الراهبات.

كان قد حضر السهرة الروحية القمص كيرلس عازر والقمص أنطون رزق الله والأب يوحنا ماهر رعاة الكاتدرائية إلى جانب الأخوات راهبات المحبة بالقوصية والمنشاة الكبرى تتقدمهن الأخت ندا عيد رئيسة الدير وعدد كبير من أبناء الرعية المباركة.

أسرار النور من صلاة المسبحة الوردية

خلال السهرة الروحية قدم أبناء الأنشطة الرسولية بالكنيسة، أسرار النور من صلاة المسبحة الوردية بمشاهد تمثيلية مع الترانيم الروحية من كورال الكاتدرائية.

واختتمت الأمسية الروحية بالتطواف بتمثال السيدة العذراء بين ارجاء الدير مع الألحان والترانيم المريمية كما توزيع الايقونة العجائبية لجميع المشاركين.



بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم

وعلى صعيد آخر، التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

شارك في اللقاء الأب هدية تامر، المرشد الروحي للمجلس، والأخ كامل حلمي، والأخ ماجد فوزي، مسؤولا المجلس، حيث قدم الحضور التهنئة إلى صاحب الغبطة، بمناسبة تذكار سيامته الأسقفية، مقدمين له الشكر، على دعمه لجنود مريم بمصر.

وتعرف الأب البطريرك على ما تم إنجازه خلال العام الماضي، بالمجلس الإقليمي، أو المجالس العليا، والمحلية، كما تمت مناقشة برنامج المجلس الإقليمي، خلال العام المقبل، الذي يأتي تحت شعار "كونوا قديسين".

وأكد المجلس الإقليمي لجنود مريم تبني المجلس لفرفتي الأشبال، والتكوينية، من خلال لجنة الأشبال، التى تسعى إلى الاهتمام بهذا النشيء، لأنه مستقبل المنظمة.

تضمن اللقاء أيضًا بعض التوصيات الأبوية من بطريرك الأقباط الكاثوليك، إلى للمنظمة، بنكران الذات، والاهتمام بالكتاب المقدس.

وفي الختام، زار الوفد الكنيسة، الملحقة بالمقر البطريركي، حيث شرح غبطة أبينا البطريرك بهم رموز الأيقونات، الموجودة بها.

