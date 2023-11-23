الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تضامنًا مع غزة.. كاظم الساهر يتخطى 40 ألف مشاهدة بـHold Your Fire

كاظم الساهر
كاظم الساهر

طرح المطرب العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان Hold Your Fire باللغة الإنجليزية وتعتبر المرة الأولى له بالغناء باللغة الأجنبية، تضامنًا مع أهل غزة لإيصال صوتهم للغرب، وحققت الأغنية أكثر من 40 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحها على يوتيوب.

الأغنية ألحان كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.

ونشر كاظم صورًا وفيديوهات من كواليس الاستعداد للأغنية، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية HoldYourFire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.. ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

كان كاظم الساهر قد اعتذر عن كل حفلاته الفنية خلال الأيام الماضية في قطر وعمان ووعد برد أموال كل التذاكر التي حجزت بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة المحاصر.

أهل غزة Hold Your Fire كاظم الساهر يوتيوب الإنجليزية

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