الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطل عربي وفارس شهم.. كيف استقبل تيار الاستقلال الفلسطيني كلمة الرئيس السيسي؟

د.محمد أبو سمرة
د.محمد أبو سمرة

قال د.محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني:"بمنتهى الصدق وبدون مجاملة ومن قلب فلسطيني نازف، معظم أهله مازالوا في قطاع غزة تحت ضرب النار والحصار منهم من استشهد ومنهم من ينتظر دوره في الاستشهاد، منهم من تدمر بيته، ومنهم من ربما يدمر بيته، منهم من بُترت أطرافه ومنهم من ينتظر مصيره الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، من قلب فلسطيني نازف عاشق لمصر العظيمة مصر التاريخ، مصر الحضارة مصر الشقيقة الكبرى، فكل التحية والإجلال والإكرام والحب والتقدير لموقف مصر، موقف الرئيس السيسي هذا البطل العربي القومي الفارس الشهم الذي تصدى منذ الثانية الأولى للعدوان لأعظم وأخطر وأكبر وأشد مخطط كان ومازال يستهدف القضية الفلسطينية، وهو مخطط التهجير وإبادة الشعب الفلسطيني، ومخطط تدمير وتصفية القضية الفلسطينية". 

رسالة حب وتقدير لمصر العظيمة 

أضاف أبو سمرة خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة: "كل الحب والتقدير والشكر لمصر العظيمة، مصر حكومة ومؤسسات وأجهزة سيادية تقف في خط الدفاع الأول، ليس فقط عن الأمن القومي المصري والأن القومي العربي، بل الأمن القومي الفلسطيني، وأيضًا كل الحب والتقدير للشعب المصري البطل الهُمام الذي نلمس مشاعره على الأرض في كل مكان وكل لحظة وثانية، هذا الشعب الطيب العظيم الأصيل الذي غمرنا بحبه وعشقه واحتضانه ودفئه وسيذر آلاف الشاحنات من كافة محافظات مصر نحو معبر رفح.  

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