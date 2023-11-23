الباز: مصر ذات سيادة ولا تسمح للآخرين بحل مشاكلهم على حسابها

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن الهم المصري والأردني هو الأكبر في القضية الفلسطينية؛ لأنهما على الحدود وخط المواجهة الأول.

أضاف الباز، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الخطة الإسرائيلية تتحدث عن نقل الفلسطينيين من الضفة للأردن، ومن قطاع غزة لسيناء، فالنار التي يمسك بها المصريون والأردنيون واحدة، مؤكدًا أن الإدارة المصرية عملت على حالة الوعي المجتمعي فلم تخرج لرفض التهجير لمجرد الرفض، لكنها كشفت خطورة هذه الخطوة.

تابع: أن مصر شددت على أن تصفية القضية الفلسطينية حلم لإسرائيل، وإذا استسلمنا لنقل الفلسطينيين وإدماجهم في المجتمعات سواء لمصر أو الأردن، أو السعودية، وهو مرفوض أيضًا لأن مصر ترفض نقل الفلسطينيين لأي مكان لأنه سيكون فيه إفناء للقضية.

مصر ذات سيادة ولا تسمح للآخرين أن يحلوا مشكلتهم على حسابها

وأكد أن مصر ذات سيادة ولا تسمح للآخرين أن يحلوا مشكلتهم على حسابها، وإذا كان الغرب موجوعا ويريد أن يحل الموضوع، ويقول يجب أن يخرج الفلسطينيون فليخرجوا لمجتمعاتكم.