الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صحفي: فلسطين هى مَن حققت النصر والفضل يرجع للدولة المصرية

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، إنه على الرغم من كل الدمار والإبادة التي حدثت للشعب الفلسطيني، وما نجم عنها من استشهاد 14 ألف شهيد، الذي يعتبر رقم كبير جدًا بالإضافة إلى الكم الهائل من المصابين، لكن فلسطين هي التي حققت النصر، وإسرائيل هي الخاسر للمعركة. 

أضاف وجدي زين الدين خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الفضل  فيما حققته فلسطين من نصر، يرجع للدولة المصرية، وهي مسألة في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن مصر بكل قوتها حكومةً وشعبًا تصدوا بوقفة رجل واحد، كما أن ما شهدناه اليوم في استاد القاهرة يتوج كل هذا.

فلسطين حققت النصر وألحقت الهزيمة النكراء بالعدو الإسرائيلي

أكد أن الدولة الفسطينية هى التي حققت النصر وألحقت الهزيمة النكراء بالعدوان الإسرائيلي، لأن القضية الفلسطينية باتت الآن هي بؤرة العالم وأن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بات واجبًا الآن، وبالتالي لا مفر من تحقيق هذا المطلب. 

فلسطين غزة القدس القضية الفلسطينية مؤتمر تحيا مصر

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