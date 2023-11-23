إعلام عبري: بايدن طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن طلب من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية تزامنًا مع الهدنة في قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وقبل قليل، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري أن هناك تهديدات بالجبهة الشمالية وسنرد عليها، مشيرًا إلى أن جيش الدفاع سيواصل تدمير البنية التحتية في قطاع غزة.

ورحّب البيت الأبيض بإعلان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، متوقعًا أن يتم إطلاق سراح عدد من المحتجزين غدًا الجمعة.