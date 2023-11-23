حماة الوطن: رسائل الرئيس السيسى أكدت مجددًا على الموقف الثابت دعمًا لفلسطين

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"، تضمنت رسائل حاسمة للمجتمع الدولي؛ للتأكيد على رفض مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين.

وتابع: كما أكد الرئيس ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية غير القابل للمزايدة.

وأضاف «الزهار»، أن مؤتمر «تحيا مصر فلسطين» الذي عقد اليوم كشف عن حجم المساعدات التي قدمها الشعب المصرى للفلسطينيين، كما أن مشهد المساعدات التى تحركت من استاد القاهرة إلى قطاع غزة أكد دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى في إرسال تلك المساعدات، والوقوف بجانب الشعب الفلسطينى.

ولفت إلى أن مؤتمر اليوم رسالة للجميع بأن مصر كلها تعتبر تدعم القضية الفلسطينية وتعتبرها قضية مركزية ومحورية وجزءا من الأمن القومى المصرى، ولن تسمح بتصفية هذه القضية على الإطلاق.

وأوضح أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي رد على كل الأكاذيب التي ترددت حول معبر رفح، بتأكيده أن المعبر لم يغلق أبدا ولكنه تعرض للقصف الإسرائيلي 4 مرات.

وأشار «الزهار»، إلى أن تحركات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية تزامنت في ذات الوقت مع حسم الموقف المصرى الخاص برفض التهجير بجانب مواصلة المساعدات لقطاع غزة.

وأوضح أن الدولة المصرية ستظل هى الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، والرئيس السيسي يؤكد دائما ضرورة إرساء السلام في المنطقة، وتأكيده أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة يتمثل فى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة.