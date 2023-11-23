الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدرسة الأسقفية بمنوف تفوز بمسابقة الطالب المثالي

الكنيسة
الكنيسة

فازت المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمسابقة الطالب المثالي في المرحلة الإعدادية، على مستوى إدارة منوف التعليمية، تحت إشراف مجدي أبو السعد مدير المدرسة ونيفين نبيل الأخصائية الاجتماعية وفيكتور فهمي وكيل المرحلة الإعدادية.

وفاز الطالب محمد عريق طالب بالصف الأول الإعدادي، بالمركز الأول في المسابقة على مستوى إدارة منوف التعليمية، وتصعيده على مستوى المحافظة، وفازت أيضًا الطالب مونيكا جرجس بالمركز الثالث في المسابقة، حيث تم توزيع شهادات التقدير على الطلاب الفائزين بالمسابقة.

والمدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما، إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تلبية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.

المدرسة الأسقفية الأسقفية الأنجليكانية الطالب المثالي إدارة منوف التعليمية مدير المدرسة الأخصائية الاجتماعية

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