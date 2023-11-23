رئيس الوزراء الإسبانى يدعو إسرائيل لإعادة التفكير فى هجومها على غزة

حث رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، إسرائيل على إعادة التفكير في هجومها على غزة، وأخبر رئيسها ورئيس وزرائها أن عدد القتلى الفلسطينيين "لا يطاق حقًا".

وجاءت نداءات سانشيز الصريحة خلال زيارة إلى الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، دعا خلالها إلى عقد مؤتمر للسلام، وأكد من جديد أن إنشاء دولة فلسطينية يظل أفضل وسيلة لإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وقال سانشيز إن الرد على هجمات حماس الإرهابية الشهر الماضي لا يمكن أن يشمل "مقتل مدنيين أبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال".

إسبانيا أدانت مرارا وتكرارا الهجوم الإسرائيلي

وفي حديثه أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قال سانشيز إن إسبانيا أدانت مرارًا وتكرارًا “الأعمال الإرهابية الصادمة” التي تقوم بها حماس واعترفت بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

لكنه أضاف: واسمحوا لي أيضاً أن أكون واضحاً: يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، في ردها... العالم كله مصدوم من الصور التي نراها تأتي من غزة كل يوم.. إن عدد القتلى الفلسطينيين لا يطاق حقا. أعتقد أنه يجب حماية جميع المدنيين بأي ثمن.

حماس تؤكد أن التهدئة ستبدأ عند السابعة من صباح الجمعة



وأكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أن وقف القتال لمدة أربعة أيام سيبدأ عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في غزة.

وخلال الهدنة، ستتوقف كافة الأعمال العسكرية لكتائب القسام والقوات الإسرائيلية، بحسب بيان لها، الخميس.

وأضافت أن جيش الاحتلال سيوقف الطلعات الجوية فوق جنوب قطاع غزة، كما سيوقف الطيران لمدة ست ساعات يوميا، من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا فوق مدينة غزة والمناطق الشمالية.

وفي البيان أيضا، سيتم إطلاق سراح “الأسرى الإسرائيليين والنساء والأطفال دون سن 19 عاما”. وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مقابل كل إسرائيلي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال 200 شاحنة تحتوي على الإمدادات الطبية إلى غزة يوميًا، إلى جانب أربع شاحنات تحتوي على الوقود وغاز الطهي.