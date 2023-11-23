الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تحتفل بتذكار رحيل القديسة الطوباويّة ماريا سالا

الكنيسة
الكنيسة

 تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم بتذكار رحيل القديسة“ماريا أنا سالا”، إحدى أشهر القديسات الكاثوليكيات.

ولدت ماريا آنا سالا في 21 أبريل 1829 في بريفيو، وهي قرية قديمة تقع على ضفاف نهر أدا، بالقرب من ليكو. كان لوالديها، جيوفاني وجيوفانينا سالا، ثمانية أطفال، وكانت هي الخامسة منهم،كانت الفتاة  تعيش بكل محبة وتواضع.

كان جيوفاني عاملًا مجتهدًا ومتدينًا للغاية، وكان يكسب أموالًا جيدة من تجارة الأخشاب وكان مشاركًا في الأنشطة الكنسية. كان كلا الوالدين يدركان جيدًا مسؤوليتهما في نقل إيمانهما إلى أطفالهما وفي الوقت نفسه التأكد من تعليم كل منهما وفقًا لقدراته الخاصة.

وذكر كتاب “السنكسار”(كتاب سير القديسين بالكنيسة "بأنه تم تعميدها في نفس يوم ولادتها باسم ماريا آنا إليزابيتا. تم إرسالها في سن الحادية عشرة إلى المدرسة الداخلية لراهبات سانتا مارسيلينا، المعروفة باسم "مارسيلين"، والتي تم افتتاحها منذ عامين في فيميركاتي.

كما  تم تأسيس هذا المعهد مؤخرًا في عام 1838 على يد المونسنيور لويجي بيراغي، وهو رجل يتمتع بثقافة واسعة وتقوى عميقة، وأستاذ ومدير روحي في المدرسة اللاهوتية الكبرى في ميلانو، ودكتور في مكتبة أمبروسيانا. وبعد أربع سنوات حصلت على شهادة التدريس.

*بداية حياتها الرهبانية:
بعد أن أنهت دراستها عادت عام 1846 إلى عائلتها لمساعدة والدتها في مرضها ووالدها الذي كان يعاني من انهيار مالي. وفي هذه الأثناء كانت تعمل في الرسالة بين أطفال المتألمين ومحتاجي الرعية. عندما شعرت بدعوة الله لحياة أكثر تكريسًا مكرسة للمدرسة، اختارت مارسيلين، وتوجهت إلى المونسنيور بيراغي نفسه ليتم قبولها كمساعدة في عام 1848. تكيفت طبيعتها تمامًا مع نظام المعهد الذي يتطلب مزيجًا من الحياة الداخلية المكثفة والعمل الرسولي والتعليمي القوي بين الطلاب. في 13 سبتمبر 1852، أعلنت نذورها الأخيرة مع أربعة وعشرين من رفيقاتها، وكانت هذه أول نذور رهبانية عامة لعائلة مارسيلين. 

واختارت القديسة مارسيلينا شفيعةً لها، قامت بنشاطها كمدرسة للمرحلة الإبتدائية ومعلمة للموسيقى في كلية سيرنوسكو سول نافيليو ثم في منازل ميلانو، وكان لها الفضل في أن يطلق عليها لقب "القاعدة الحية" وبين الطلاب "وجميع فئات الشعب". خلال حرب الاستقلال الثانية، في عام 1859، قدمت الرعاية للجرحى في المستشفى العسكري في سان لوكا، مع أخوات أخريات. 

في عام 1868 تم إرسالها إلى جنوة كرئيسة ومديرة دراسات ومعلمة للطبقات العليا. علاوة على ذلك، خلال عطلات الخريف لعامي 1873 و1874، تابعت الراهبات والطلاب الإيطاليين الذين كانوا في شامبيري في سافوي لتعلم اللغة الفرنسية: في ذلك الموقع، في عام 1876، تم افتتاح مدرسة داخلية للطلاب الإيطاليين والفرنسيين. تسع سنوات من التدريس في جنوة، تم استدعاؤها مرة أخرى إلى ميلانو، كمعلمة لدورات المدرسة الثانوية ومساعدة الأم فيديماري. كان لديها العديد من المهام الأخرى. وظلت وفية للقواعد والحدس التربوي للمؤسس المونسنيور لويجي بيراغي. 

رحلت في يوم نوفمبر 1891م. ويرقد رفاتها مع المؤسسين في كنيسة الكلية مارسيلين الأولى في سيرنوسكو سول نافيليو. وفى 29 يناير 1920م تم فتح قبرها في كنيسة كلية الراهبات مارسيلين في سيرنوسكو سول نافيليوـ أصدر البابا بولس السادس مرسومًا بإعلان الأخت ماريا آنا سالا مكرّمة. وقام البابا القديس يوحنا بولس الثاني بإعلانها طوباوية في 26 أكتوبر 1980م. 

الكنيسة الكاثوليكية “ماريا أنا سالا جيوفانى محبة الانشطة الكنسية الكنسية

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