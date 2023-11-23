خنقها وشوه جثتها.. أب يشك فى سلوك نجلته فيُنهى حياتها بالفيوم

جريمة قتل بشعة تقشعر لها الأبدان، شهدتها عزبة الصمت بقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، حيث أقدم أب على إنهاء حياة ابنته صاحبة الـ16 عاما، وتُدعى "شهد علي"، بطريقة أثارت الفزع بين أهالي القرية.

ولقيت الشابة حتفها خنقا على يد والدها، بعد عودتهما من منطقة الدويقة في القاهرة، وعندما وصلا إلى منزلهما بالقرية، أقدم الأب على خنق ابنته حتى الموت.

قتلها أبوها خنقًا ورمى عليها مادة كاوية

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة شابة إلى مستشفى الجامعة القديمة منذ 3 أيام، جثة هامدة مخنوقة وجسمها محوي بمادة كاوية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وتبين أن والدها هو من قام بذلك واعترف أمام النيابة بفعلته الشنيعة، مبررًا ذلك بأنه كان يشُك في سلوكها.

وأمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بتشريح الجثة، وتم استخراج تصريح الدفن، منذ قليل، وتسلم الأهالي جثمان الفتاة لدفنها في مقابر الأسرة بالقرية.