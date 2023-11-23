مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين".. فيلم وثائقى يرصد جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين

شهدت فعاليات مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" المقام في استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم وثائقي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، في فعاليات مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"، تأكيدًا على الدور المحوري المصري؛ للتوصل إلى اتفاق الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ورحب الرئيس السيسي في منشور له، عبر حسابه الرسمي علة موقع "فيس بوك"، بنجاح جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين بين الطرفين.

وأكد الرئيس السيسي، استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.