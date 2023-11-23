الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تصويت جلوب سوكر 2024: قائمة بالمرشحين للجائزة

جلوب سكور
جلوب سكور

يبحث كثيرون عن رابط تصويت جلوب سوكر 2024 عبر محرك البحث جوجل، كما تصدرت جائزة جلوب سوكر التريند خلال الايام الماضية، حيث إن هذه الجائزة من أهم الجوائز التي يهتم بها عشاق كرة القدم، ويتم اختيار الفائز بهذه الجائزة عن طريق ترشيحات الجمهور، وبناء على تصويتهم.

رابط تصويت جلوب سوكر 2024

يمكن متابعة تصويت جلوب سوكر 2024 من خلال الرابط التالي: 

https://vote.globesoccer.com/vote/emerging-player-2023/

عن طريق الضغط على القيام باختيار الفئة التي ترغب للتصويت لها وسوف تجد امامك جميع المرشحين، والضغط على اسم مرشحك المفضل والذي ترغب في التصويت له.

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قائمة بالمرشحين لجائزة جلوب سوكر 2024:

تم ترشيح اللاعب جوليان ألفاريز.

تم ترشيح اللاعب نيكولو باريلا.

تم ترشيح اللاعب جود بيلينغهام.

تم ترشيح اللاعب كريم بنزيما.

تم ترشيح اللاعب ياسين بونو.

تم ترشيح اللاعب كيفن دي بروين.

تم ترشيح اللاعب روبن دياز.

تم ترشيح اللاعب إيدرسون.

تم ترشيح اللاعب فيل فودين.

تم ترشيح اللاعب جاك غريليتش

تم ترشيح اللاعب أنطوان غريزمان.

تم ترشيح اللاعب إلكاي غوندوغان.

تم ترشيح اللاعب إيرلينغ هالاند.

تم ترشيح اللاعب هاري كين.

تم ترشيح اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا.

تم ترشيح اللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

تم ترشيح اللاعب لاوتارو مارتينيز.

تم ترشيح اللاعب كيليان مبابي.

تم ترشيح اللاعب ليونيل ميسي.

تم ترشيح اللاعب كيم مين جاي.

تم ترشيح اللاعب لوكا مودريتش.

تم ترشيح اللاعب مارتن أوديغارد.

تم ترشيح اللاعب أندريه أونانا.

تم ترشيح اللاعب فيكتور أوسيمين.

تم ترشيح اللاعب رودري.

تم ترشيح اللاعب كريستيانو رونالدو.

تم ترشيح اللاعب بوكايو ساكا.

تم ترشيح اللاعب محمد صلاح.

تم ترشيح اللاعب برناردو سيلفا.

تم ترشيح اللاعب فينيسيوس جونيور.

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