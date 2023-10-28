مؤيدون ومعارضون وممتنعون.. تفاصيل تصويت العالم على "قرار غزة" بالأمم المتحدة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، على مشروع القرار العربي بشأن حرب إسرائيل على غزة، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء القطاع فورًا وبدون عوائق.

جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

ويمثّل القرار أول رد رسمي للأمم المتحدة على تصاعد العنف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية منذ هجمات السابع من أكتوبر، بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي 4 مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.

والقرار غير الملزم المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، أيّده 120 عضوًا، وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوًا في الجمعية العامة.

14 دولة تعارض مشروع القرار العربي:

الولايات المتحدة الأمريكية - إسرائيل - النمسا - كرواتيا - المجر- التشيك - باراجواي - جواتيمالا - فيجي - جزر مارشال - بابوا غينيا الجديدة - ناورو - ولايات ميكرونيسيا المتحدة - تونج.

دولة وافقت على القرار العربي:

السعودية - مصر - الأردن - الإمارات - قطر - البحرين - الكويت - عُمان - الجزائر - السودان - اليمن - الصومال - المغرب - ليبيا - إيران - روسيا - البرازيل - أفغانستان - أنجولا - أندورا - أنتيجوا وبربودا - الأرجنتين - أذربيجان - بنجلاديش - بلجيكا - بيلاروسيا - جزر البهاما - باربادوس - بيليز - بوتان - بوليفيا - البوسنة والهرسك - بوتسوانا - بروناي - تشاد - جمهورية إفريقيا الوسطى - تشيلي - الصين - كولومبيا - جزر القمر - الكونغو - كوستاريكا - كوت ديفوار (ساحل العاج) - كوبا - دومينيكا - جيبوتي - جمهورية الدومينيكان - الإكوادور - السلفادور - إريتريا - غينيا الاستوائية - فرنسا - الجابون - جامبيا - غانا - جرينادا - غينيا - غينيا بيساو - جويانا - هندوراس - إندونيسيا - أيرلندا - كينيا - كازاخستان - قيرجيزستان - جمهورية لاوس الديمقراطية - لبنان - ليسوتو - ليختنشتاين - لوكسمبرج - مدغشقر - مالاوي - ماليزيا - جزر المالديف - مالي - مالطا - موريتانيا - موريشيوس - المكسيك - منغوليا - مونتينيجرو (الجبل الأسود) - موزمبيق - ميانمار - ناميبيا - نيبال - نيوزيلندا - نيكاراجوا - النيجر - نيجيريا - النرويج - باكستان - بيرو - البرتغال - أرمينيا - سانت كيتس ونيفيس - سانت لوسيا - سانت فنسنت والجرينادينز - السنغال - سيراليون - سنغافورة - سلوفينيا - جزر سليمان - جنوب إفريقيا - إسبانيا - سريلانكا - سورينام - سويسرا - سوريا - طاجيكستان - تايلندا - تيمور الشرقية - تركيا - ترينيداد وتوباجو - أوغندا - تنزانيا - أوزبكستان - فيتنام - زيمبابوي - كوريا الشمالية - جمهورية الكونغو الديمقراطية.