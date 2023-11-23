الإعلامى محمد عبدالرحمن: مصر ضد الظلم والعدوان.. والغلبة ستكون لشعب فلسطين الصامد

قال الإعلامي محمد عبدالرحمن، إنه مهما كان صوت القصف عاليا، إلا أن الصمود أعلى منه والشجاعة والتشبث بالأرض أعلى منه أيضًا.

وأضاف، خلال الفعالية المصرية لدعم فلسطين "تحيا مصر وفلسطين": "مصر ضد الظلم والعدوان، والمصريين كلهم عارفين الغلبة في الآخر هتكون للصامدين".

وأشار إلى أن الشعب المصري يعرف جيدا قيمة الأرض ويقدر التضحية في سبيل الأرض، مواصلا: "المصريون شعب يعرف يعني إيه أرملة شهيد وأم شهيد وابن شهيد، ولهذا نحن نشعر جيدا بما يشعر به الأشقاء في فلسطين، ولكن لا تضيع قضية وراءها شعب صامد".

ووجه محمد عبدالرحمن، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي: "نقدم عرفانا للرجل الذي لم تضل بوصلته قط منذ عرفناه لا مصريا ولا عربيا.. تحيا مصر وفلسطين شاء من شاء، وأبى من أبى".