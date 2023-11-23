الرئيس السيسى: 80% هو حجم مساعدات مصر لغزة مقارنة بدول العالم

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بالجهد المبذول من جميع المصريين للتخفيف عن أهل فلسطين في الأزمة الراهنة منذ 7 أكتوبر.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز": "أنا سعيد إني موجود معاكم النهارده، وبالجهد المبذول والشباب والشابات اللّي موجودين في الأيام الصعبة اللّي قدرنا نخفف بيها عن أهالينا في فلسطين".

وأضاف الرئيس: "كلنا حاسين بيهم وبنحاول نخفف عنهم، لكن إحنا هنأكد على الدور الكبير اللي قامت بيه مصر متمثل في كل المصريين، كل الناس اشتركت، لكن رغم ظروفنا الصعبة فإن حجم المساعدات المصرية مقارنة بكل المساعدات هو 75 إلى 80%، يعني حجم المساعدات اللي دخلته مصر كوم واللي دخلته دول العالم كوم تاني.. وكنا على قدر المسئولية".