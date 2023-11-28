تنمية ذاتية.. "السر" لـ رواندا بايرن

يعد كتاب السر للكاتبة الاسترالية روندا بايرن من أكثر كتب التنمية الذاتية التي حققت رواجًا كبيرًا حتى أنه بيع منه 21 مليون نسخة وترجم إلى 44 لغة.

يقوم الكتاب على فكرة أساسية وهي أن أعظم سر في الحياة هو قانون "الجذب" الذي ينص على أن للأفكار قوة مغناطيسية تجذب الأمور التي تحصل لك في حياتك، فهي ترسل إشارات وذبذبات إلى الكون لتلتقط كل الأشياء التي تحمل نفس الذبذبة مما يعني أن الإنسان قادر على تغيير حياته بتغيير أفكاره. وأفكارك الحالية تشكل مستقبلك لأنها تتطور لتصبح هي الأمور والأشياء التي تحصل لك

لذا عليك أن تحرص دائمًا على أن تشعر بمشاعر إيجابية، لأنك ستجلب المزيد من الأشياء الجيدة لحياتك.

وفي السطور التالية نتناول بعض الأفكار التي وردت في كتاب السر لرواندا بايرن