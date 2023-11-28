تنمية ذاتية.. "السر" لـ رواندا بايرن
يعد كتاب السر للكاتبة الاسترالية روندا بايرن من أكثر كتب التنمية الذاتية التي حققت رواجًا كبيرًا حتى أنه بيع منه 21 مليون نسخة وترجم إلى 44 لغة.
يقوم الكتاب على فكرة أساسية وهي أن أعظم سر في الحياة هو قانون "الجذب" الذي ينص على أن للأفكار قوة مغناطيسية تجذب الأمور التي تحصل لك في حياتك، فهي ترسل إشارات وذبذبات إلى الكون لتلتقط كل الأشياء التي تحمل نفس الذبذبة مما يعني أن الإنسان قادر على تغيير حياته بتغيير أفكاره. وأفكارك الحالية تشكل مستقبلك لأنها تتطور لتصبح هي الأمور والأشياء التي تحصل لك
لذا عليك أن تحرص دائمًا على أن تشعر بمشاعر إيجابية، لأنك ستجلب المزيد من الأشياء الجيدة لحياتك.
وفي السطور التالية نتناول بعض الأفكار التي وردت في كتاب السر لرواندا بايرن
- قانون الجذب هو قانون طبيعي، إنه غير موجه لشخص بعينه، ولا يفرق بين الأمور الجيدة والأمور السيئة، إنه يستقبل أفكارك ويعكسها إليك كخبرات حياة، ببساطة يمنحك قانون الجذب ما تفكر فيه مهما يكن.
- تخيل أنك مثل برج للبث ولكنك برج بشري. تبث ترددًا بأفكارك. إذا أردت أن تغير أي شئ في حياتك فلتغير التردد بتغيير أفكارك.
- حين تركز أفكارك على شئ تريده وتحتفظ بذلك التركيز، فإنك في تلك اللحظة تستدعي ما تريده. إن قانون الجذب لا يعمل مع كلمات النفي ( لا، لم، ليس ) أو أي أداة أخرى من أدوات النفي فمثلًا إذا قلت لا أريد أن أتاخر = أريد أن أتأخر، والأفضل ان تقول لنفسك أريد أن أحضر مبكرًا.
- السبب الوحيد في عدم حصول الناس على ما يبتغون هو أنهم يفكرون فيما لا يبتغون أكثر مما يفكرون فيما يبتغون.
- حياتك الآن هي انعكاس لأفكارك الماضية، يتضمن هذا كل الأمور الرائعة وتلك الأشياء التي لا تبدو جيدة.
- أفكارك الحالية تشكل حياتك المستقبلية. ما تركز عليه غالبًا أو تفكر فيه سوف يظهر في حياتك وهو ما يعني أن أفكارك سوف تصبح حقائق.
- إحدى وسائل التحكم بعقلك أن تتعلم كيف تهدئ عقلك وتسيطر على أفكارك، بممارسة التأمل من 3-10 دقائق كل يوم.
- هل تعلم أنه عندما تنتابك مشاعر الإحباط فإنك تستطيع أن تبدلها في لحظة، استمع إلى قطعة موسيقية جميلة، أو ابدأ في الغناء سوف يتغير مزاجك، أو تذكر شيئًا جميلًا، فكر في شخص تحبه حبًا صادقًا، ركز عليه بعض الوقت، احتفظ بالفكرة في عقلك، وستشعر بشعور طيب.
- عندما تبدأ في فهم أفكارك ومشاعرك والسيطرة حقًا عليها، فحينئذ سترى كيف تصنع واقعك الخاص وهناك تكمن حريتك، وهناك تجد كل قوتك.
- هناك ارتباط شديد بين المشاعر والأفكار، من المستحيل أن تكون مشاعرك سيئة في الوقت الذي تراودك فيه أفكار جيدة.
- إن الشعور بالحب هو أعلى تردد يمكنك أن تبثه، وكلما زاد ما تشعر به وما تبثه من حب، زاد مقدار ما تمتلكه من قوة وطاقة.
- تذكر أنك مغناطيس، تجذب إليك كل شئ. حين تصبح واضحًا بشأن ما تريد، فإنك تصير مغناطيسًا تجذب إليك ما تريد، وكلما تمرنت وتمرست وبدأت ترى قانون الجذب يجلب لك الأشياء، صرت مغناطيسًا أكبر حجمًا، لأنك سوف تضيف قوة الإيمان والتصديق والمعرفة.
- من أجل أن تفقد وزنًا، لا تركز على فقدان الوزن وبدلًا من ذلك ركز على وزنك المثالي. اشعر بما سوف تحسه عندما تحظى بوزنك المثالي وسوف تستدعيه إليك.
- التوقع هو قوة جذب فعالة، توقع الأشياء التي تريدها ولا تتوقع الأشياء التي لا تريدها.
- الامتنان هو الطريقة المثلى لجلب المزيد من الخير إلى حياتك.
- فكر في المخترعين ومخترعاتهم: الأخوان رايت والطائرة، جورج ايستمان وفيلم التصوير، إديسون والمصباح الكهربائي، الكسندر جراهام بل والهاتف. إن السبب الوحيد وراء أي ابتكار أو اكتشاف هو أن شخصًا ما رأى صورة في عقله. رآها بكل وضوح وعن طريق التشبث بهذه الصورة في نتيجتها النهائية في عقله فإن كل قوى الكون حملت ابتكاره إلى العالم وجسدته من خلاله.
- لكي تستخدم قانون الجذب لصالحك، اتخذ من ممارسته عادة، وليس مجرد شئ يحدث مرة واحدة.
- جميعنا نمتلك من القوة والإمكانات ماهو أعظم شأنًا مما ندرك والتخيل هو إحدى أعظم تلك القدرات.
- مهمتك أن تعتني بنفسك، مالم تشبع داخليًا وتملأ نفسك بالحب فلن يكون لديك شئ لتعطيه لأي شخص.
- عامل نفسك بالحب والاحترام وسوف تجذب إناسًا يبدون لك حبًا واحترامًا.
- كل ما نحن فيه هو ثمرة ما فكرنا فيه ( الفيلسوف بوذا)
- الإنسان ما هو إلا نتاج تفكيره.
- كل الأشياء ممكنة عندما نؤمن بها.
- تعلم أن تصير هادئًا، وأن تصرف انتباهك بعيدًا عما لا تريد وكل الشحنة العاطفية المحيطة به، وتضع انتباهك على ما تتمنى أن تعيشه.. فالطاقة تتدفق حيث يوجد الانتباه.
- عندما يصير كل من الصوت والرؤية بداخلك أعمق وأوضح وأعلى صوتًا من الآراء التي بالخارج فإنك عندئذ تكون قد سيطرت على حياتك!
- عليك أن تملأ اللوح الخاص بحياتك بما تريده أيا كان، فإذا كنت قد ملأته بأمتعة من الماضي، تخلص منها وامحها تمامًا، امح من ماضيك كل شئ لا يخدمك وكن ممتنًا لأنه أوصلك لهذا المكان الآن. وإلى بداية جديدة، لديك صفحة جديدة وتستطيع أن تبدأ من جديد من هنا تحديدًا، ومن هذه اللحظة، أوجد بهجتك وعشها!
- إن حياتك بين يديك، بصرف النظر عما حدث في حياتك، يمكنك أن تبدأ، أن تختار أفكارك بوعي، ويمكنك أن تغير حياتك.