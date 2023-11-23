بالأسماء.. 14 مصابًا إثر استنشاق غاز فى أحد المراكز التجارية بمرسى مطروح

أُصيب اليوم الخميس، 14 شخصًا إثر استنشاق غاز مجهول في أحد المراكز التجاريةبمدينة مرسى مطروح، وتم على الفور، نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

أسماء المصابين

حصلت "الدستور"، على أسماء المصابين، وهم: "هاجر حمدي محمود، 16 سنة، فاطمة محمد نادي، 18 سنة، فرح محمد فهمي، 16 سنة، بسملة محمد عبدالسلام، 16 سنة، هايدي محمد عبده، 16 سنة، چنى أحمد عبدالرحمن، 16 سنة، أماني عرفة محمد، 23 سنة، رفيده نبيل محمد، 17 سنة، عمر سلطان حكيم، 18 سنة، البراء ابراهيم غريب، 16 سنة، محمد احمد ضيف، 30 سنة، إسراء أنس منصور، 17 سنة، هدى محمد فهمي، 17 سنة، رحمة قصبي نجدي، 18 سنة".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث خرج 12 مصابًا بعد تلقي الرعاية الطبية وحجز حالتين تحت الملاحظة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.