الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى القدس مفاجأة مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"

مؤتمر “تحيا مصر فلسطين
مؤتمر “تحيا مصر فلسطين" بستاد القاهرة

حرصت الإعلامية دانا أبوشمية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" بالقدس على حضور مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"، للحديث عما يجرى في غزة ودور مصر المحوري في فضح الاحتلال والمساعدات المصرية ودور القاهرة في دعم الشعب الفلسطيني.

وشهد ستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقبالًا واسعًا من المواطنين للمشاركة في مؤتمر «تحيا مصر فلسطين»، بحضور الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني جراء العنف الذي وقع ضده علي يد قوات جيش الاحتلال بعد الهجوم الذي وقع ضدهم من حركة حماس في الـ7 من أكتوبر والمعروف باسم "طوفان الأقصي".

يأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية، وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وكذلك نجاح الجهود المصرية في التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار.

توافد الآلاف على ستاد القاهرة حاملين صورة الرئيس السيسي

توافد الآلاف على ستاد القاهرة، حاملين صورة الرئيس السيسي وأعلام مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ودعمهم الكامل لكل تحركات القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، ومواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

نجحت جهود المفاوضات المصرية في التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة تقضي بوقف العنف على سكان القطاع لمدة 4 أيام، حيث تم إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الحركة حماس وتل أبيب، ووقف كافة الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال فى كافة مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة فى القطاع.

تكون الهدنة فرصة أكبر لنقل الجرحى والمصابين عبر معبر رفح لتلقي العلاج اللازم لهم، بعد تضرر البنية التحتية لمستشفيات غزة بالكامل، نتيجة القصف المستمر عليها منذ السابع من أكتوبر الماضي، والاستفادة من كميات الوقود الواردة عبر شاحنات المساعدات، التي من المقرر أن يتم إدخالها وفقًا للهدنة.

د الإعلامية دانا أبو شمية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية دانا أبو شمية فلسطين

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