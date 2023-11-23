نتنياهو: الأمم المتحدة لم تصل لـ"المناطق الآمنة" التى حددناها فى قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الأمم المتحدة لم تدخل إلى "المناطق الآمنة" التي حددتها إسرائيل في قطاع غزة، قائلًا: "أنا مندهش لذلك".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا سبب لعدم إقامة الأمم المتحدة عشرات الآلاف من خيام اللاجئين في "المناطق الآمنة" بغزة، ونأمل إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين في غزة، وبعدها نحن ملتزمون بإعادة الجميع.

وأشار نتنياهو إلى أن نحو 150 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميًا، والعدد سيرتفع على ما يبدو إلى 200.

وأعلن نتنياهو أمس، خلال مؤتمر صحفي لقادة مجلس الحرب الإسرائيلي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن أن اسرائيل مستمرة في حربها على قطاع غزة حتى تدمير الفصائل، وسنطلق سراح أطفال وسيدات مقابل إطلاق سراح محتجزينا، مشيرًا إلى أن الصفقة لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين في قتل إسرائيليين.