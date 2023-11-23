الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة أمريكية فى حقل كونيكو النفطى بسوريا

جريدة الدستور

أعلنت فصائل عراقية عن استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر، وذلك خلال خبر عاجل في قناة "القاهرة الإخبارية".

استهداف قاعدة للجيش الأمريكى فى مطار أربيل

وفي سياق متصل، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، عن استهداف قاعدة للجيش الأمريكي في مطار أربيل شمال العراق، بطائرة مسيّرة، وأضافت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان، أنها أصابت القاعدة "بشكل مباشر".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت، في وقت سابق، عن تبنيها استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية اليوم، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر.

فصائل عراقية قاعدة أمريكية حقل كونيكو سوريا الاحتلال الأمريكي

مواد متعلقة

"أطباء بلا حدود": فقدنا طبيبين خلال عملهما فى مستشفى العودة

"صحة غزة": مستشفيات شمال القطاع لا تعمل.. والمراكز الصحية تقدم الإسعافات الأولية فقط

"الصحفيين الفلسطينيين" تحذر من المساس بالمراسلين العاملين في مدينة غزة وشمال القطاع

الصليب الأحمر: آلاف الأسر النازحة من شمال غزة ما زالت بلا مأوى

القاهرة الإخبارية: وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

"القاهرة الإخبارية": وصول 10 مصابين من غزة لمعبر رفح للعلاج فى المستشفيات المصرية

أونروا: مليون نازح من شمال غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزًا تابعًا للوكالة

فلسطين: وقف التنسيق مع "الصحة العالمية" بعد استهداف الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى

الأكثر قراءة

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

بث مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" تحت رعاية الرئيس السيسى

جريمة السيدة "داليا زيادة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء