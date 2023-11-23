فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة أمريكية فى حقل كونيكو النفطى بسوريا

أعلنت فصائل عراقية عن استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر، وذلك خلال خبر عاجل في قناة "القاهرة الإخبارية".

استهداف قاعدة للجيش الأمريكى فى مطار أربيل

وفي سياق متصل، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، عن استهداف قاعدة للجيش الأمريكي في مطار أربيل شمال العراق، بطائرة مسيّرة، وأضافت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان، أنها أصابت القاعدة "بشكل مباشر".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت، في وقت سابق، عن تبنيها استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية اليوم، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر.