حزب الله اللبنانى: استهدفنا موقع رويسات العلم الإسرائيلى فى مزارع شبعا المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وحققنا إصابات مباشرة، وذلك خلال خبر عاجل في قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان حزب الله اللبناني قد قال إن المقاومة استهدفت، صباح اليوم الخميس، موقع بركة ‏ريشا للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة.

استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى

وأضاف في بيان، اليوم الخميس، أن المقاومة استهدفت كذلك تجمع ‏مشاة لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مواقع: الضهيرة وجل العلام ومحيط مستوطنة سعسع، بالأسلحة المناسبة، وحققت فيها إصابات مباشرة.