بعد نجاح تجربة أولية.. ضخ المياه 24 ساعة للمناطق السكنية فى مطروح

قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه تقرر استمرار ضخ المياه فى الشبكات على المناطق السكنية لمدة 24 ساعة كاملة تباعا بعد نجاح التجربة الأولية التي بدأت في منطقة غرب المدينة، يوم الثلاثاء الماضي، يليها الضخ بمنطقة شرق المدينة، أمس الأربعاء، والضخ اليوم بالمنطقة الرابعة من الساعة 10 صباحا ولمدة 24 ساعة.

- سد احتياجات المواطنين

وأوضح أن تجربة ضخ المياه لمدة 24 ساعة على منطقة معينة جاءت بهدف سد احتياجات المواطنين جميعا فى هذه المنطقة من مياه الشرب ومراعاة لتوقيتاتهم المختلفة بين موظفين وأعمال حرة، وتداركا لفترة انقطاع الكهرباء طبقا لخطة توفير الكهرباء التى تلتزم بها محافظة مطروح حاليا.

- رصد حالة الخطوط فى المناطق المختلفة

وأشار إلى رصد حالة الخطوط فى المناطق المختلفة وحل المشكلات التى تشهدها أثناء الضح خلال هذه الفترة الطويلة، وقد أسفر عنها بالفعل سد احتياجات المواطنين وتحديد بعض المشكلات، التى على رأسها أنه تلاحظ وجود العديد من التسريبات نتيجة ملء خزانات المياه وعدم وجود عوامات أو محابس على الخزانات لدى المواطنين، ما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه فى الشارع.

- متابعة خزانات المياه الخاصة

وأهاب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح على المواطنين بضرورة متابعة خزانات المياه الخاصة بهم أثناء الضخ وغلق المحابس عقب الامتلاء وتركيب العوامات منعا للتسريب، وإخطار الشركة سريعا عن أي كسور قد تحدث في الشبكة أثناء الضخ.

- تحليل كافة البيانات



وأكد محمد خضر، المتحدث الرسمي باسم الشركة، السعى لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة والحرص على حل مشكلات المواطنين من خلال الدراسة الميدانية ورصد المشكلات المتكررة فى بعض المناطق لحلها سريعا، وكذلك دعم بعض الخطوط التى تعاني من ضعف الضخ، خاصة المناطق البعيدة، موضحا أن الشركة تحلل كافة البيانات التى تم جمعها من خلال فرق العمل المختصة لوضع خطط واستراتيجيات هدفها القضاء على أي تحديات ولا سيما الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التطوير والإحلال والتجديد، وغيرها.