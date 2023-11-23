الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد نجاح تجربة أولية.. ضخ المياه 24 ساعة للمناطق السكنية فى مطروح

رئيس مياه مطروح
رئيس مياه مطروح

قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه تقرر استمرار ضخ المياه فى الشبكات على المناطق السكنية لمدة 24 ساعة كاملة تباعا بعد نجاح التجربة الأولية التي بدأت في منطقة غرب المدينة، يوم الثلاثاء الماضي، يليها الضخ بمنطقة شرق المدينة، أمس الأربعاء، والضخ اليوم بالمنطقة الرابعة من الساعة 10 صباحا ولمدة 24 ساعة.

- سد احتياجات المواطنين

وأوضح أن تجربة ضخ المياه لمدة 24 ساعة على منطقة معينة جاءت بهدف سد احتياجات المواطنين جميعا فى هذه المنطقة من مياه الشرب ومراعاة لتوقيتاتهم المختلفة بين موظفين وأعمال حرة، وتداركا لفترة انقطاع الكهرباء طبقا لخطة توفير الكهرباء التى تلتزم بها محافظة مطروح حاليا.

- رصد حالة الخطوط فى المناطق المختلفة

وأشار إلى رصد حالة الخطوط فى المناطق المختلفة وحل المشكلات التى تشهدها أثناء الضح خلال هذه الفترة الطويلة، وقد أسفر عنها بالفعل سد احتياجات المواطنين وتحديد بعض المشكلات، التى على رأسها أنه تلاحظ وجود العديد من التسريبات نتيجة ملء خزانات المياه وعدم وجود عوامات أو محابس على الخزانات لدى المواطنين، ما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه فى الشارع.

- متابعة خزانات المياه الخاصة

وأهاب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح على المواطنين بضرورة متابعة خزانات المياه الخاصة بهم أثناء الضخ وغلق المحابس عقب الامتلاء وتركيب العوامات منعا للتسريب، وإخطار الشركة سريعا عن أي كسور قد تحدث في الشبكة أثناء الضخ.

- تحليل كافة البيانات
 

وأكد محمد خضر، المتحدث الرسمي باسم الشركة، السعى لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة والحرص على حل مشكلات المواطنين من خلال الدراسة الميدانية ورصد المشكلات المتكررة فى بعض المناطق لحلها سريعا، وكذلك دعم بعض الخطوط التى تعاني من ضعف الضخ، خاصة المناطق البعيدة، موضحا أن الشركة تحلل كافة البيانات التى تم جمعها من خلال فرق العمل المختصة لوضع خطط واستراتيجيات هدفها القضاء على أي تحديات ولا سيما الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التطوير والإحلال والتجديد، وغيرها.

ضخ المياه فى الشبكات مياة مطروح رئيس مياة مطروح المناطق السكنية مطروح

مواد متعلقة

"مياه مطروح" تستعد للحصول على شهادة أيزو خدمة العملاء

الأكثر قراءة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

مؤتمر تحيا مصر فلسطين.. الرئيس السيسى: مصر لم ولن تغلق معبر رفح أبدًا

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء