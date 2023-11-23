الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: الهدنة تتيح إدخال كميات أكبر من المساعدات لأهل غزة

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الهدنة تتيح إدخال كميات أكبر من المساعدات من غذاء ومياه ومستلزمات طبية ووقود، للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم" أن هذا أمر مصر كانت تضغط عليه منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أن حرب إسرائيل على قطاع غزة بلا قواعد على الإطلاق.

وتابع:"الآن هناك سباق مع الزمن لتوجيه الشاحنات إلى معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية، والمعلومات الأولية قالت إن الهدنة ستبدأ اليوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا، لكن، أمس، تصريحات الجانب الإسرائيلي قالت إنه لم يتم الاتفاق بشكل كامل على الموعد، لكن الهدنة قائمة".

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