الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الاقتصاد المصري يشهد عملية بنائية غير مسبوقة خلال 10 سنوات

أيمن غنيم
أيمن غنيم

علَّق أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، على توقعات صندوق النقد العربي، بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2023، ليرتفع إلى 4.1% في عام 2024.

وقال "غنيم" خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية dmc، إن الاقتصاد المصري يشهد عملية بنائية خلال العشر سنوات الأخيرة، لم يشهدها سابقًا فيما يخص تنيمة الأقاليم والمحافظات، فضلًا عن الطرق والكباري، وأيضًا غيرها من مصادر التنمية والخدمات، مؤكدًا أن مصر اليوم دخلت المرحلة الثانية من الاقتصاد من خلال استغلالها كل ما تم من بنية أساسية وإصلاح هيكلي الفترة الماضية.

تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي 

وأضاف أن الدولة تعمل على بناء الهيكل الخاص بها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن صندوق النقد العربي توقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8% خلال العام الجاري 2023، مقابل 6.6% في 2022.

وكشف أنه من المتوقع أيضًا وفقًا لصندوق النقد العربي، ارتفاع معدل النمو قليلًا في عام 2024 ليصل إلى 4.1%، معتبرًا أن هذا المعدل يُعد الأعلى نسبيًّا.

توقع نمو اقتصاد مصر الاقتصاد المصرى صندوق النقد العربي صندوق النقد اقتصاد مصر نمو اقتصاد

مواد متعلقة

البنك المركزي: 160 % معدل نمو الشمول المالي في مصر

الأكثر قراءة

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

جريمة السيدة "داليا زيادة"

توافد المواطنين إلى ستاد القاهرة للمشاركة بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء