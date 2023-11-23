خبير: الاقتصاد المصري يشهد عملية بنائية غير مسبوقة خلال 10 سنوات

علَّق أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، على توقعات صندوق النقد العربي، بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2023، ليرتفع إلى 4.1% في عام 2024.

وقال "غنيم" خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية dmc، إن الاقتصاد المصري يشهد عملية بنائية خلال العشر سنوات الأخيرة، لم يشهدها سابقًا فيما يخص تنيمة الأقاليم والمحافظات، فضلًا عن الطرق والكباري، وأيضًا غيرها من مصادر التنمية والخدمات، مؤكدًا أن مصر اليوم دخلت المرحلة الثانية من الاقتصاد من خلال استغلالها كل ما تم من بنية أساسية وإصلاح هيكلي الفترة الماضية.

تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي

وأضاف أن الدولة تعمل على بناء الهيكل الخاص بها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن صندوق النقد العربي توقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8% خلال العام الجاري 2023، مقابل 6.6% في 2022.

وكشف أنه من المتوقع أيضًا وفقًا لصندوق النقد العربي، ارتفاع معدل النمو قليلًا في عام 2024 ليصل إلى 4.1%، معتبرًا أن هذا المعدل يُعد الأعلى نسبيًّا.