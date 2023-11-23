بـ149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية.. مطروح تستعد لانطلاق الانتخابات الرئاسية

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بـ 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

وكذلك 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي، 35 لجنة انتخابية مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342186 ناخبًا.

نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين

وأكد المحافظ على أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا، مشددًا برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة

ووجه محافظ مطروح بتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدا على ضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الانتخابية بمحافظة مطروح بالمظهر اللائق والمشرف. الذى يليق باسم مصر.

وفى سياق آخر، كان قد ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأربعاء، تيسير إجراءات وسرعة توصيل شبكة الغاز الطبيعي بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك خلال لقاءه مسئولي الشركة الحديثة للغاز الطبيعي مودرن جاس، كلا من المهندس أحمد سلطان مدير فرع الشركة بمطروح، والمهندس فادي رزق مسؤول العلاقات الحكومية بالشركة، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

توصيل شبكة الغاز الطبيعي

وأكد مسئولي الشركة، أنه جاري سرعة الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة حي الشروق بالكيلو 7، مع امتدادها إلى 6 كم حتى الآن وجارى التعاقدات مع المواطنين من خلال مندوبي الشركة بالموقع من الساعة 9 ص إلى 3 عصرا مع التيسير على المواطنين الذين تم توصيل الغاز وتشغيله بعدد من المنازل مع تيسير الإجراءات الإدارية والمالية بقسط شهري لمدة 7 سنوات،.

كما يتم متابعة أعمال إعادة الشيء لأصله يوميا مع إلزام مقاول التنفيذ برفع كافة المخلفات حفاظا على الشكل الحضاري، وجارى حاليا الإسراع في تنفيذ شبكة الغاز بمجمع المخابز مع تعديل المسار لتقليل التكسير داخل المجمع.