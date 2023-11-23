الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية.. مطروح تستعد لانطلاق الانتخابات الرئاسية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بـ 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

 وكذلك 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي، 35 لجنة انتخابية مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342186 ناخبًا.

نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين

وأكد المحافظ على أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا، مشددًا برفع درجة  التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم. 

النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة

ووجه محافظ مطروح بتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدا على ضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتهيئة الأجواء العامة  بما يضمن سير العملية الانتخابية بمحافظة مطروح  بالمظهر اللائق والمشرف.    الذى يليق باسم مصر.

وفى سياق آخر، كان قد ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأربعاء، تيسير إجراءات وسرعة توصيل  شبكة الغاز الطبيعي بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك خلال لقاءه مسئولي الشركة الحديثة للغاز الطبيعي مودرن جاس، كلا من المهندس أحمد سلطان مدير فرع الشركة بمطروح، والمهندس فادي رزق مسؤول العلاقات الحكومية بالشركة، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة. 

توصيل شبكة الغاز الطبيعي

 

وأكد مسئولي الشركة، أنه جاري سرعة الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة حي الشروق بالكيلو 7، مع امتدادها إلى 6 كم حتى الآن وجارى التعاقدات مع المواطنين من خلال مندوبي الشركة بالموقع من الساعة 9 ص إلى 3 عصرا مع التيسير على المواطنين الذين تم توصيل الغاز وتشغيله بعدد من المنازل مع تيسير الإجراءات الإدارية والمالية بقسط شهري لمدة 7 سنوات،.

كما يتم متابعة أعمال إعادة الشيء لأصله يوميا مع إلزام مقاول التنفيذ برفع كافة المخلفات حفاظا على الشكل الحضاري، وجارى حاليا الإسراع في  تنفيذ شبكة الغاز بمجمع المخابز مع تعديل المسار لتقليل التكسير داخل المجمع. 

محافظ مطروح مارثون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية مطروح نشر الوعي

مواد متعلقة

"أزهرية مطروح" رابع الجمهورية في بطولة "تنس الطاولة" للزوجي

"تعليم مطروح" تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

إصابة شخصين صدمتهما سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

"التسامح والسلام فى بناء الإنسان".. ندوة بجامعة مطروح

تفتيش ميداني لرصد المخالفات ومراجعة عدادات المياه بمرسى مطروح

ضبط 9 أطنان تقاوي قمح غير مصرح بتداولها و8 أطنان سولار بمطروح

"المشاركة السياسية واجب وطني".. لقاء توعوي لإعلام مطروح بمجلس العمد والمشايخ

محافظ مطروح يناقش توصيل شبكة الغاز الطبيعي بعدد من المناطق

الأكثر قراءة

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

توافد المواطنين إلى ستاد القاهرة للمشاركة بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" (صور)

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

سيمون لـ"الدستور": طرحت "رمز الصمود" حزنًا على أهلنا في فلسطين.. ونتمنى أن تقود الهدنة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء