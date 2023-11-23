الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه في شبين القناطر

متهمين
متهمين

عاقبت محكمة جنايات بنها في القليوبية، 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة سرقة ربة منزل عقب خروجها من أحد البنوك بدائرة مركز شبين القناطر والاستيلاء على أموالها بالإكراه. 

 صدر الحكم  برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد محمد صيرة، وشريف محمد السباعي، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش.

بداية أحداث الواقعة في القضية رقم 1095 كلي شمال بنها، حينما قام كل من "ا. ع"، كهربائي، و"م. ع"،   نقاش، و"ا. م"، مقيمون دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بسرقة ربة منزل بالإكراه عقب خروجها من أحد البنوك بدائرة المركز.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليها، وقاموا بإشهار سلاحا أبيض في وجهها وإطلاق أعيرة نارية، واستولوا على كيس أسود اللون خاصتها وبه مبلغ مالي ولاذوا بالفرار بواسطة دراجة نارية كانوا يستقلونها.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، كما هو موضح في التحقيقات.

محكمة جنايات بنها في القليوبية سرقة ربة منزل مركز شبين القناطر المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب المشدد لمدة 10 سنوات

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