الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المرأة قوة تغيير في المجتمع".. ندوة تثقيفية بجامعة قناة السويس

ندوة تثقيفية بجامعة
ندوة تثقيفية بجامعة قناة السويس

نظَّمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بـ جامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بكلية التمريض بعنوان "المرأة قوة تغيير في المجتمع"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض، وبإشراف الدكتورة اعتدال عباس، أستاذ علم النفس ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

عقدت الندوة بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض أمس الأربعاء، وخلال الندوة - تم تناول أربع محاور مهمة حول أهم القضايا التي تخص المرأة.

حيث قامت الدكتورة إعتدال عباس بالتعريف بالوحدة وأهدافها كما تناولت في محاضرتها الشخصية العدائية خصائصها وكيفية التعامل معها وآثرها.

وحاضرت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، حول سيكولوجية المرأة القوية المستقلة، بينما تناولت الدكتور إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث في محاضرتها الإهتمام بصحة المرأة كونها مسئولة.

فيما تطرقت الدكتور هناء أمين رئيس الندوة عضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في محاضرتها الفحص الذاتي للثدى للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وشهدت الندوة حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والقيادات التنفيذية، وآمال رزق الله، عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ أشرف السعيد، من علماء الأزهر الشريف، ومدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية.

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