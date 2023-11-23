الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

22 مصابًا بتصادم على طريق القاهرة- السويس

تسمم
تسمم

شهد طريق السويس اتجاه القاهرة أمام مدخل مدينة الشروق، منذ قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، ونتج عنه إصابة 22 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارا بإشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم  سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق القاهرة السويس اتجاه القاهرة، أمام مدخل مدينة الشروق، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارة، فاصطداما ببعضهما مما تسبب في إصابة 22 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 22 شخصا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

وتمت إزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية أمام المارة، ونقل السيارتين إلى نهر الطريق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الأجهزة الأمنية مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

طريق السويس مدخل مدينة الشروق حادث تصادم مدير أمن القاهرة

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