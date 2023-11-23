الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية مطروح" رابع الجمهورية في بطولة "تنس الطاولة" للزوجي

بطولة تنس الطاولة
بطولة "تنس الطاولة" للزوجي

حصدت منطقة مطروح الأزهرية المركز الرابع على مستوى الجمهورية في بطولة "تنس الطاولة"، بنظام الزوجي، والتي أقيمت ببيت "شباب الأزهر" في محافظة الإسكندرية.

وأجرى الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اتصال هاتفي لكل من الطالب محمد أحمد إبراهيم، والطالب إبراهيم أحمد إبراهيم، المقيدين بمعهد «بنين مطروح النموذجي»، لتهنئتهم بهذا الفوز المشرف للمنطقة، وأدائهم المتميز خلال البطولة، وحصولهما على درجات الحافز الرياضي.

دعم المنطقة الدائم ورعايتها للموهوبين

ومن جهته، هنأ مدير عام العلوم الدينية والشرعية، الشيخ عطية سالم، الطلاب الفائزين، مؤكدا دعم المنطقة الدائم  ورعايتها للموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، مقدمًا الشكر والتقدير لإدارة المعهد، ومكتب التربية الرياضية بالمنطقة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح الدائم لهم فيما هو قادم.

وفى سياق أخر، كان قد تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجان الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي «التجويد والعالية»، بمعهد فتيات قراءات مطروح، حيث رافقه فضيلة الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة مشيدا بهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الممتحنين.

_ انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد 

ومن جهته، أوضح الشيخ إبراهيم السباعي، مدير التعليم النوعي، فى بيان إعلامى سابق له، أن انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد تشمل مواد:(القرآن الكريم، الخط العربى، الحساب، الإملاء)، بينما تشتمل مواد الاختبار بمرحلة العالية على مواد: (القرآن الكريم، غريب القرآن، التجويد علميًا)، بالإضافة إلى الاختبارات الشفهية المعلن عنها.

_ إجادته حفظ القرآن الكريم كاملًا

وأشار مدير التعليم النوعي، إلى أن الدراسة بمرحلة التجويد تستمر لمدة عامين دراسيين؛ يدرس فيهما الطالب رواية حفص، وحفظ متن «تحفة الأطفال» ومتن «الجزرية»، لافتًا إلى أنه يشترط فى المتقدم إجادته لحفظ القرآن الكريم كاملًا، بينما تشتمل الدراسة بمرحلة العالية لمدة ثلاث سنوات يدرس فيها الطالب القراءات العشر الصغرى، مع حفظ متنى الشاطبية والدرَّة، والمواد الشرعية وعلوم القرآن؛ وهى تعادل الثانوية الأزهرية، موضحا أنه ويشترط أن يكون المتقدم أزهريًّا، وألا يتجاوز عمره عن 18عاما، وحافظًا للقرآن الكريم كاملًا.

منطقة مطروح الأزهرية مطروح الأزهرية المركز الرابع بطولة تنس الطاولة نظام الزوجى مطروح

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