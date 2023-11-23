الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طائرة مساعدات تابعة لـ"الأونروا" من الأردن تصل مطار العريش لإرسالها إلى غزة

طائرة مساعدات تابعة
طائرة مساعدات تابعة لـ الأونروا

أفاد مراسل قناة "إكسترا نيوز" كريم رجب، بوصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة الأونروا من الأردن إلى مطار العريش؛ تمهيدًا لنقل حمولتها إلى قطاع غزة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز"، إن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش خلال اليوم، ارتفع ليصبح 4 طائرات، مشيرًا إلى أن الطائرة تابعة لمنظمة "الأونروا" قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية وعلى متنها مساعدات عبارة عن مستلزمات طبية.

وأضاف أن هناك مستشفى ميدانيا أيضًا أردنيا سيُقام في مدينة خان يونس، وتم نقل المعدات الخاصة به منذ يومين، مؤكدًا أن الأونروا تقوم بدور مهم جدًا في إمداد المستشفيات بالعديد من المساعدات سواء كانت طبية أو غذائية.

طائرة مساعدات الأردن الأونروا غزة قطاع غزة اكسترا نيوز

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تسيير طائرة إمدادات طبية أردنية إلى غزة

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